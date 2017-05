Last Day of June: Emotionales Abenteuer für PC und Playstation 4 angekündigt

PC PS4 MacOS

Publisher 505 Games und die unabhängigen Entwickler von Ovosonico gaben heute ihre erste Zusammenarbeit bekannt. Bei Last Day of June soll es sich um ein tiefgründiges Abenteuer handeln. Das Thema des Adventures: Was würdest Du tun, um einen geliebten Menschen zu retten?

In dem Spiel begleitet ihr die Figuren Carl und June auf einem Ausflug zu ihrem Lieblingsplatz auf dem Land – fernab der Hetze der Großstadt. Und während sich die Geschichte langsam entwickelt, sollt ihr vom bloßen Zuschauen nach und nach immer mehr in den Verlauf der Dinge mit einbezogen werden. Euer Ziel ist kein leichtes, denn letztendlich seid ihr es, der Junes Leben retten soll. Der Entwickler verspricht herausfordernde Rätsel und emotionale Entscheidungen, denen ihr euch im Verlauf des Spiels stellen müsst. Dabei möchte der Gründer und Chefentwickler des Studios, Massimo Guarini, die Grenzen zwischen Film, Videospiel und Kunst verschwimmen lassen. Er sagt zu seinem frisch angekündigten Titel:

Mit Last Day of June möchte ich ein emotionales Erlebnis schaffen, das von vielen Menschen erlebt werden kann. Die Leute machen es sich oft einfach und behaupten keine Videospiele zu mögen, ohne diese aber jemals ausprobiert zu haben. Bei Filmen, Musik oder Kunst sagen sie so etwas jedoch nicht – denn es gibt immer etwas, mit dem sie sich identifizieren können. Ich glaube, Spiele können genauso universell und zuordbar sein, und das ist es, was wir mit diesem Projekt zeigen wollen.

Zum Team der Entwickler gehören namhafte Personen, wie eben der Gründer des Studios Massimo Guarini, der bereits etwas ruppigere Titel wie Shadows of the Damned (zum Test, Note: 7.5) oder Naruto - Rise of a Ninja mitverantwortet hat. Für die Animationen ist Jess Cope mit an Bord, der unter anderem bei Tim Burton's Frankenweenie die Puppen tanzen ließ und auch schon Regie bei Metallicas Musikvideos führte.

Last Day of June soll noch in diesem Jahr für PC und Playstation 4 erscheinen.