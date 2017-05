Sonic Mania ab dem 15. August, neuer Trailer und Pre-Order-Optionen

PC Switch XOne PS4

Er steht fest, der Release-Termin für Sonic Mania auf PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Wie Sega heute bekannt gab, wird das Jump-and-run für alle genannten Plattformen ab dem 15. August verfügbar sein. Das gilt für die ab sofert vorbestellbaren Download-Version als auch für die Box-Fassung, die aktuell nur noch für die aktuelle Nintendo-Konsole zu haben ist.

Wie auch die bereits vergriffenen Ausgaben der Box-Version für PS4 und Xbox One kommt die sogenannte Collector's Edition für Nintendo Switch laut Herstellerangaben im klassischen Look des Sega Mega Drive daher und enthält unter anderem eine Sonic-Statue. Komplettt physisch, sprich auf einem Modul oder Disc kommt das Spiel aber auch in der Collector's Edition nicht daher. Der Sammlerausgabe liegt lediglich ein Download-Code fürs Spiel bei.

Im Spiel werdet ihr Igel Sonic, Tails oder Knuckles durch komplett neue Stages oder, wie es in der Pressemitteilung heißt, "behutsam erweiterte, klassische Zonen bewegen". Ob sich der Titel für Serien-Fans oder Freunde des Genres im Allgemeinen lohnen könnte, werden wir voraussichtlich im Rahmen eines Hand-ons auf der E3 im Juni für euch in Erfahrung bringen können. Einen frischen Trailer, den Sega anlässlich der Terminbekanntgabe veröffentlichte, könnte ihr euch unter dieser News anschauen.