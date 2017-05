World of Tanks: Weltmeisterschaft geht an Tornado Energy

Die diesjährigen Grand Finals im Action-MMO World of Tanks in Moskau sind beendet und der neue Weltmeister steht fest. Im Halbfinale besiegte das eSport-Team Tornado Energy aus der Gemeinschaft unabhängiger Staaten die ebenfalls aus der russischen Region stammenden Not So Serious mit Endstand 7:2. Die europäische Mannschaft DiNG hat sich in ihrer Halbfinalrunde gegen Elevate aus Nordamerika 7:2 durchgesetzt und kreuzte darauf mit Tornado Energy im Finale die Panzerrohre.

Nach einem missglückten Start für DiNG konnte Tornade Energy den Titel schnell mit erneut 7:2 Punkten Führung sichern. Den Siegtreffer errang dabei der Spieler applewOw, der noch im Finale des Jahres zuvor auf der selben Karte durch einen Faupax in der entscheidenden Runde mit dem Panzer stecken blieb und so den Sieg verschenkte. Tornado Energy verlässt den VTB-Eispalast in Moskau als wiederholter Weltmeister und erhält 150.000 US-Dollar Preisgeld.