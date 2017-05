Tekken 7: Neuer Trailer zeigt weitere Charaktere in Aktion

PC XOne PS4

Der Release von Tekken 7 ist nur noch wenige Tage entfernt und Bandai Namco Studios versorgt die Fans fleißig mit neuem Videomaterial zum Spiel. Auf YouTube wurde jüngst der inzwischen vierte Charakter-Trailer online gestellt, der weitere Kämpfer aus dem Launch-Roster des kommenden Prügelspiels zeigt. So bekommt ihr diesmal Master Raven, Sergei Dragunov, Emilie De Rochefort (Lili), Asuka Kazama, Eleonor Kliesen (Leo) und Yoshimitsu in Aktion zu sehen.

Den besagten Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen. Das nächste King of Iron Fist Tournament beginnt bereits am kommenden Freitag, den 2. Juni 2017, dann wird Tekken 7 für PC, Xbox One und die PS4 in den Händlerregalen stehen.