Rundfunklizenz-Debatte: Kritik an den Reaktionen der Youtuber

Anfang Mai 2017 beendete die Let's-Play-Gruppe PietSmiet den Betrieb ihrer Streaming-Kanäle. Grund dafür war ein ausgelaufenes Ultimatum der Kommission für Zulassung und Aufsicht der Medienanstalten. Diese hatte PietSmiet aufgefordert, eine Rundfunklizenz zu beantragen (siehe auch: PietSmiet TV aktuell abgeschaltet). In der Zwischenzeit gingen ähnliche Forderungen bei anderen großen deutschen Streamern ein. Dr. Tobias Schmid, seit Anfang 2017 Direktor der Landesanstalt für Medien (LfM) in Nordrhein-Westfalen, kommentierte die aktuelle Lage nun im Interview mit dem Kölner Stadt-Anzeiger.

Schmid erklärt, dass es den Landesmedienanstalten um Transparenz und Verantwortung gehe. Der Gesetzgeber sieht dafür eine Rundfunklizenz vor. Auch wenn "diese sicher nicht mehr zeitgemäß" ist, stehe aktuell kein anderes Verfahren zur Verfügung. "Konkret geht es hier übrigens sowieso nicht um Youtuber im Allgemeinen, sondern um Streaming-Channel, also sogenannte lineare Dienste", so Schmid weiter. Er könne verstehen, wenn die Betroffenen den Lizenzantrag lästig finden, merkt aber an:

"Der Aufwand, der damit einhergeht, ist so dramatisch auch nicht. Jedenfalls nicht für Anbieter, die tatsächlich Geld verdienen. Wir reden bei den konkreten Fällen nicht von ressourcenlosen kleinen Youtubern."

Zudem kritisierte der Direktor die "Robin-Hood-Attitüde", die für ihn im Kontrast zum tatsächlichen Geschäftsmodell der Inhalte-Ersteller steht. Die Unprofessionalität der Reaktionen habe Schmid angesichts des professionellen Angebots erstaunt.

Schmid betont, dass es bei aktuellen Fällen darum geht, sich mit der LfM in Verbindung zu setzen, um den Bedarf einer Lizenz zu untersuchen und die Antragstellung zu erklären. Eine Untersagung eines Angebots auf Youtube wegen fehlender Lizenz sei durch die LfM noch nicht erfolgt. Auf den Vorwurf angesprochen, nur die Youtuber anzugehen und nicht die Konzerne dahinter, entgegnet Schmid, dass die Ersteller der Inhalte verantwortlich sind. Bei einem Rechtsbruch seitens Youtube würden die LfM aber auch gegen den Konzern vorgehen. Die Mediennetzwerke, die hinter vielen Youtube-Angeboten stehen, wurden in diesem Zusammenhang jedoch nicht thematisiert.