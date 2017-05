PS3: Sony stellt die Produktion in Japan ein

PS3

Der japanische Hersteller Sony hat die Produktion der PS3 in Japan eingestellt. Dies gab das Unternehmen jüngst auf der offiziellen japanischen Homepage (via Gematsu) bekannt. Mit dem Ende der Produktion im Land der aufgehenden Sonne heißt es meist auch, dass die Herstellung für den westlichen Markt demnächst enden wird. Sony gab stets an, dass man das Gerät zehn Jahre lang unterstützen werde. Damit wurde das Versprechen auch eingehalten.

Die PS3 erschien im Japan im November 2006 und wurde im März 2007 auch in Nordamerika und Europa veröffentlicht. Im Laufe der Zeit wurden ergänzend zum Launch-Modell noch die kleineren und stromsparenderen PS3-Slim und PS3-Super-Slim-Modelle veröffentlicht. Bis heute verkaufte sich das Gerät mehr als 80 Millionen Mal. Die Produktion der Konkurrenz-Konsole Xbox 360 wurde bereits im April 2016 (ebenfalls nach zehn Jahren) eingestellt.