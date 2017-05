Rime: Grafikprobleme werden beseitigt / Kopierschutz könnte entfernt werden

PC Switch XOne PS4

Rime ab 24,00 € bei Amazon.de kaufen.

Mit Rime haben Tequila Works und der Publisher Grey Box ein tolles Puzzle-Adventure abgeliefert, das sowohl die Fans, als auch die Presse begeistert. Auf dem PC hat der Titel aber derzeit noch in einigen Fällen mit Performanceproblemen zu kämpfen. In einem offenen Brief an die Fans ging Cody Bradley, der Lead Producer von Rime bei Grey Box, auf das Thema ein und gab an, dass die besagten Probleme vor allem bei bestimmten Grafikkarten auftreten.

So soll die AMD RX 580 im Allgemeinen Schwierigkeiten mit dem Titel haben während Nvidias Geforce GTX 1080p beim eingeschalteten Supersampling Anti-Aliasing (SSAA) an Leistung verliert. Hier könnte laut Bradley der Wechsel auf eine andere Kantenglättung helfen. Die GTX 900er Serie der Geforce-Karten ist ebenfalls betroffen. Hier soll der Wechsel auf Double Buffering in den Vsync-Einstellungen eine signifikante Steigerung der Performance bringen. Die Probleme wollen die Entwickler so schnell wie möglich beseitigen. Betroffene Spieler können zur schnelleren Lösung beitragen, indem sie den Support unter http://support.greybox.com kontaktieren und alle relevanten Details (Hardwarekonfiguration etc.) mit übermitteln.

Im Anschluss ging der Macher auch auf den implementierten Denuvo-Kopierschutz ein, den viele Nutzer als die Ursache für den Performanceverlust vermuten und gab an, dass die Entscheidung, Denuvo zu nutzen, nicht leichtfertig getroffen wurde.

Wir haben uns die Zahlen der Raubkopien bei Rime-ähnlichen Spielen angeschaut und diese waren be­ängs­ti­gend. Letztendlich sind wir als Publisher verpflichtet, das geistige Eigentum unseres Entwicklungsteams so gut wir können zu schützen. Und aktuell ist Denuvo unsere einzige effektive Möglichkeit, das zu erreichen.

Wie Bradley weiter ausführt, überprüft Denuvo derzeit lediglich, ob das DRM von Steam oder Origin weiterhin mit dem Spiel verbunden sei, was einen geringen Performanceverlust mit sich bringe. Aktuell glaube man jedoch nicht, dass der Kopierschutz für die gemeldeten Probleme verantwortlich sei. „Vielleicht liegen wir falsch, wir werden die Situation weiter überwachen“, versichert der Producer und merkt an, dass man den Kopierschutz von Beginn an nur solange aufrechterhalten wollte, bis dieser geknackt wird und jemand einen Crack dafür veröffentlicht.