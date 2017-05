Far Cry 5: Story-Koop nur online möglich / Gratis-PS4-Inhalte auch für andere Plattformen

PC XOne PS4

Mit der offiziellen Vorstellung von Far Cry 5 am vergangenen Freitag gab der Entwickler und Publisher Ubisoft unter anderem bekannt, dass die komplette Singleplayer-Kampagne des Spiels auch im Koop gespielt werden kann. Wie ein Sprecher des Unternehmens nun auf Anfrage von Polygon erklärte, wird der Koop-Modus ausschließlich online verfügbar sein. Ein lokales Zusammenspiel via Splitscreen sei nicht geplant. Wie der Modus im Allgemeinen funktionieren wird und welchen Charakter der zweite Spieler übernimmt, darüber wurde bisher noch nichts verraten. Weitere Details werden vermutlich im kommenden Monat, im Zuge der E3 erfolgen.

Darüber hinaus ging der Sprecher auch auf die noch nicht näher beschriebenen Gratis-Inhalte ein, die den Käufern der PS4-Version des Spiels beim Release zur Verfügung stehen sollen. Wie er angab, wird dieser zusätzliche Content auch für andere Plattformen zum Launch verfügbar sein, allerdings werden PC- und Xbox-One-Spieler den Inhalt mit Ubisofts Uplay Units erwerben müssen. Letztere lassen sich durch das Abschließen bestimmter Herausforderungen (Erfolgen) in aktuellen Ubisoft-Spielen verdienen. Was den Season Pass angeht, dazu wollte der Sprecher vorerst noch nichts sagen. Konkrete Infos sollen erst später bekanntgegeben werden.