Formula Fusion: Wipeout-Klon hat einen Release-Termin

Schon seit knapp zwei Jahren befindet sich das 2015 angekündigte und via Kickstarter finanzierte Wipeout-inspirierte Formula Fusion in der Steam-Early-Access-Phase. Nun gab der Entwickler R8 Games den Release-Termin für das Antigravitationsrennspiel bekannt. Der Launch des Titels wird demnach bereits am kommenden Donnerstag, den 1. Juni 2017 via Steam für Windows, Mac und Linux erfolgen. Die Bekanntgabe erfolgte in einem neuen Trailer, den ihr euch im Anschluss an diese Meldung anschauen könnt. Wann die ebenfalls geplanten Umsetzungen für die Xbox One und die PS4 erscheinen werden, ist noch nicht bekannt.

Zum Release soll Formula Fusion mit acht verschiedenen Strecken (sieben mit eigenen Schauplätzen und einem Final-Championship-Kurs) aufwarten, die ihr jeweils auch bei Nacht und in umgekehrter Richtung befahren könnt. Dabei werden euch fünf verschiedene Gleiter-Modelle zur Verfügung stehen (Dragon, Voxel, Phyton, Vixen und Sabre), die ihr nach Belieben ausbauen, konfigurieren und mit offensiven und defensiven Waffen ausstatten könnt. Fahren könnt ihr für zehn verschiedene Renn- und Forschungsteams, die jeweils mit eigenen Besonderheiten aufwarten und an neuen Waffentechnologien forschen, mit denen ihr euren Spielstil optimieren könnt. Das Spiel bietet darüber hinaus anpassbare Renneinstellungen, eine Singleplayer-Kampagne, einen lokalen Splitscreen-Modus sowie Multiplayer-Rennen. Nachfolgend nochmal die minimalen und empfohlenen Systemanforderungen im Überblick:

Minimale Systemanforderungen:

Betriebssystem: Windows 10 mit 64-Bit

Prozessor: i5 mit 2.7 GHz oder AMD A6

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafikkarte: Nvidia Geforce 740 oder R7 260

DirectX: Version 11

Festplatte: 17 GB verfügbarer Speicherplatz

Empfohlene Hardware: