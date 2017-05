Finding Paradise: Nachfolger von To the Moon verschiebt sich

PC Linux MacOS

Das traurig-schöne To the Moon (im Test) wurde anno 2011 in unserem Test erstmalig mit einem Herz statt einer Note bedacht. Im Sommer diesen Jahres sollte eigentlich nach einigen kostenlosen Mini-Episoden und des Intermezzos A Bird Story der vollwertige Nachfolger Finding Paradise erscheinen. Kan Gao, Ein-Mann-Team der Serie, gab kürzlich jedoch bekannt, dass der Release verschoben wurde.

Als Gründe dafür gab Kan Gao zum einen persönliche Umstände, zum anderen benötigte zusätzliche Zeit für die Qualitätssicherung an. Gegenüber dem englischsprachigen Magazin PC Gamer gab der Entwickler, er denke, das Spiel werde grob um den 1. November herum erscheinen, dem Erscheinungsdatum von To The Moon.

In Finding Paraidse schlüpft der Spieler wieder in die Rolle von Dr. Rosalene und Dr. Watts von der Sigmund Corporation, um die Erinnerungen eines Sterbenden dessen Wünschen gemäß zu manipulieren. Besagter Patient der beiden wird der gealterte Colin sein, der Protagonist aus A Bird Story. Der Entwickler sieht Kenntnis der Handlung der vorherigen Episoden nicht als Voraussetzung für Finding Paradise, empfiehlt diese aber.