00:23 Einen wunderschönen guten Montagmorgen an alle da draußen

00:40 Noch ist's heiß, bald gibt es Donnerwetter.

01:51 "Mutti" war in Trudering im Bierzelt...

03:35 Was haben wir zuletzt gespielt? Bei Benjamin war's unter anderem Hot Wheels für Forza Horizon 3 .

für . 04:32 Jörg spielte Star Control 2 . Mehr gibt's im Spiele-Veteranen-Podcast #96 .

. Mehr gibt's im . 05:05 Und natürlich hat er The Surge (im Test) für sein Let's Play weitergespielt.

(im Test) für sein weitergespielt. 06:49 Was gibt es diese Woche an Inhalte auf GamersGlobal?

07:01 Heute geht es los mit dem Koop-Video zu Star Trek - Bridge Crew

09:25 Den Testbericht zum Spiel könnt ihr ab Freitag bei uns lesen.

09:40 Ebenfalls heute (irgendwann am Abend) die Koop-SdK zu Portal Knights

10:00 Karsten hat unterdessen The Long Journey Home (Preview) getestet.

(Preview) getestet. 10:21 Zudem kommt am Mittwoch ein Test zu Rime , das Benjamin gut gefallen hat.

, das Benjamin gut gefallen hat. 11:45 Von Rüdiger Steidle kommt am Donnerstag eine Preview zu Battletech.

kommt am Donnerstag eine Preview zu 12:30 Am Wochenende gibt es Jörgs Spielemonat und eine Kolumne von Benjamin

13:00 Das Thema der Woche: Das Sommerloch naht – Jörg und Benjamin diskutieren darüber, weshalb Hersteller nicht gezielt ins Sommerloch stoßen und berichten, wie sie ihr persönliches Sommerloch füllen. Im Zusammenhang damit geht es natürlich auch um Themen wie den Pile of Shame.

Das Sommerloch naht – Jörg und Benjamin diskutieren darüber, weshalb Hersteller nicht gezielt ins Sommerloch stoßen und berichten, wie sie ihr persönliches Sommerloch füllen. Im Zusammenhang damit geht es natürlich auch um Themen wie den Pile of Shame. 21:35 Zu den User-Fragen: Wollte Christoph immer GG-Videochef werden, fragt COFzDeep .

. 23:03 CK will wissen, ob wir die PC-Version von Tekken 7 testen werden.

will wissen, ob wir die PC-Version von testen werden. 23:31 Wann wird die Wochenverlosung in PS4-Verlosung umbenannt, fragt Zaunpfahl.

25:10 Bis nächste Woche!

Regnerisch und kalt war einmal. Aktuell ist es in Deutschland sonnig und heiß. Uns hält das natürlich dennoch nicht vom Spielen und Testen ab, denn auch in dieser Woche wird es wieder zahlreiche Tests, Videos und weitere Inhalte auf GamersGlobal geben. Welche das sind? Das erfahrt ihr in unserer aktuellen Ausgabe des Montagmorgen-Podcasts. Jörg und Benjamin widmen sich darin wie üblich auch den User-Fragen und verraten euch, was sie zuletzt gespielt haben.Passend zum anstehenden Sommer und der aktuellen Hitzewelle widmen sie sich im Thema der Woche dem nahenen Sommerloch. Wie füllen wir es? Wie könnt ihr es füllen? Und weshalb nutzen eigentlich nicht mehr Hersteller die "Saure-Gurken-Zeit", um ihr Spiele abseits potenzieller Konkurrenten ins Feld zu schicken?Alle Themen in der Übersicht:

Viel Spaß beim Anhören!