Final Fantasy 7 Remake wird zukünftig komplett intern entwickelt

PS4

Wie in der vergangenen Woche bekannt wurde, sucht Square Enix aktuell neue Mitarbeiter, um ein internes Kernteam für die Entwicklung von Final Fantasy 7 Remake zu bilden. Wie es in den entsprechenden Stellenausschreibungen auf der japanischen offiziellen Homepage hieß, wird Naoki Hamaguchi, der führende Programmierer von Lightning Returns - Final Fantasy 13 (Testnote: 8.5) und Projektleiter bei Mobius Final Fantasy, auch als Projektleiter bei dem Remake fungieren. Während eines Livestreams zu Mobius Final Fantasy am vergangenen Samstag erklärte Hamaguchi, was es mit der neuen Teambildung auf sich hat.

Die Information ist bereits online verfügbar. Ich habe die Verantwortung für die Entwicklung von Final Fantasy 7 Remake übernommen. Die ganze Geschichte ist (und ja, das ist ein sensibles Thema), dass die Entwicklung bisher in Kooperation mit anderen Studios vorangetrieben wurde, doch nun hat das Unternehmen beschlossen, komplett auf ein internes Team zu setzen. Das betrifft sowohl die Vollproduktion, als auch die Qualitätssicherung, denn wir möchten alles selbst kontrollieren, inklusive der Qualität des Spiels bei einem stabilen Zeitplan.

Hamaguchi stellte klar, dass er weiterhin an Mobius Final Fantasy mitwirken wird. Welche Auswirkungen diese Umstellung auf die Zusammenarbeit mit CyberConnect2 hat, die bereits seit 2015 offiziell als einer der Partner an dem Projekt arbeiten, bleibt abzuwarten.