Everspace: Release-Version für PC und Xbox One erschienen // PS4-Version im Herbst

Nachdem das deutsche Entwicklerstudio ROCKFISH Games mit Sitz in Hamburg im Jahr 2015 eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne für ihren Weltraum-Actiontitel Everspace (zur Preview) hinlegen konnte, ist jetzt nach der seit Herbst 2016 andauernden Early-Access-Phase die Release-Version kürzlich für PC auf Steam (sowie als App für Windows 10) veröffentlicht. Parallel dazu verabschiedete sich auch die Xbox-One-Fassung aus dem Early-Access-ähnlichen "Game Preview Programm" von Microsoft, um mit der finalen Fassung an den Start zu gehen.

Mit der Veröffentlichung der Version 1.0 auf PC wurde unter anderem die Unterstützung für die VR-Brillen Oculus Rift und HTC Vive implementiert. Die komplette Liste aller Änderungen findet ihr (in englischer Sprache) in der Ankündigung auf Steam. Darüber hinaus gaben die Macher via einem Kickstarter-Update bekannt, dass ihr Titel auch den Weg auf Sonys PlayStation 4 finden wird, als ungefähren Release-Zeitpunkt wurde Herbst 2017 angegeben. Der Permadeath-Modus, ein Stretch-Goal aus der Crowdfunding-Kampagne, hat es nicht in die aktuelle Release-Version geschafft, soll aber in den nächsten zwei bis drei Monaten mit einem Update hinzugefügt werden.

Den anlässlich des Releases veröffentlichten Launch-Gameplay-Trailer haben wir für euch unter diesen Newszeilen zum Anschauen bereitgestellt. In diesem bekommt ihr in circa eineinhalb Minuten nochmals Eindrücke von der finalen Optik und furiosen Action geboten, die der Roguelike-Space-Shooter auf Basis der Unreal-Engine 4 bereithält.

Everspace ist ab sofort auf Steam und GOG (Partnerlink) zum Preis von 27,99 Euro erhältlich, die deutsche Xbox-One-Version ist ebenfalls auf dem Xbox-Marktplatz verfügbar.