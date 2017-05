Ashes of Creation: Neues Video stellt das Housing-System des Online-Rollenspiels vor

PC

Der Entwickler Intrepid Studios hat ein neues Video zu seinem via Kickstarter finanzierten mittelalterlichen Fantasy-Open-World-Online-Rollenspiel Ashes of Creation veröffentlicht. Der Clip lässt euch einen Blick auf das Housing-System des kommenden Titels werfen.

Wie das Team, das zu einem großen Teil aus den ehemaligen Entwicklern des nie erschienenen Everquest Next besteht, erklärt, werdet ihr eure Häuser im Spiel direkt in der offenen Welt in den dafür vorgesehenen Bereichen bauen können. Neben der eigentlichen Behausung können laut Entwicklern auch Gasthöfe, Tavernen, Schmieden, Schmelzhütten, Holzhöfe, Mühlen, Ställe und andere Gebäuden errichtet werden. Auf diese Weise sollen ganze Spielerdörfer in der Spielwelt entstehen. Das besagte Video, das ihr euch im Anschluss an diese News anschauen könnt, zeigt schon mal, wie die Baustile der Kaelar (Menschen) und der Empyrean (Elfen) aussehen.

Mit Ashes of Creation wollen die Macher das umsetzen, was sie bereits für Everquest Next geplant haben: ein MMORPG, in dem die Handlungen der Spieler einen direkten Einfluss auf die Entwicklung der Spielwelt haben. So sollt ihr im Verlauf des Spiels Spielerdörfer und Festungen aufbauen und diese auch in großen Belagerungsschlachten zerstören können. Das Spiel soll aber auch für friedliche PVE-Spieler genügend Beschäftigungen bieten. Die Kickstarter-Kampagne wurde Anfang diesen Monats gestartet, mit dem Ziel, 750.000 US-Dollar für die Entwicklung zu sammeln. Nur 36 Stunden später wurde bereits die erste Million geknackt und inzwischen liegt der Betrag bei rund 2,5 Millionen. Wer sich an der Kampagne beteiligen möchte, kann noch bis zum 2. Juni 2017 einsteigen. Folgt dazu einfach dem Link in den Quellenangaben.

Eine spielbare Alpha soll noch in diesem Jahr erscheinen. Das fertige Spiel wird, ähnlich wie World of Warcraft, auf das klassische Abo-Modell setzen. Spieler, die andere Spieler anwerben, werden mit Geldprämien belohnt. Auf dem offiziellen YouTube-Kanal findet ihr bereits zahlreiche andere Videos aus der Pre-Alpha-Phase des Spiels, darunter einen ersten Cinematic-Trailer, der, euch einen Blick auf die Predator-Klasse gewährt, aber auch Livestream-Mitschnitte, sowie Clips zur Vorstellung der Spielwelt, des Node-Systems für das Housing und mehr.