Warcraft: Blizzard arbeitet offenbar an einem weiteren Spiel für mobile Geräte

Seine Erfahrungen mit Mobile-Umsetzungen hat Blizzard Entertainment bekanntlich bereits im Jahre 2014 mit Hearthstone - Heroes of Warcraft (App der Woche) für iOS und Android gemacht. Im vergangenen Jahr sagte der Präsident und CEO des Unternehmens Michael Morhaime in einem Interview, dass man große Möglichkeiten für seine Franchises im mobilen Markt sehe. Nun arbeitet der Spielehersteller offenbar an einem weiteren Warcraft-Spiel für tragbare Geräte.

Hinweise darauf liefert eine aktuelle Stellenausschreibung, in der nach einem FX-Artist für ein noch unangekündigtes Mobile-Projekt gesucht wird. Für welches, wird zwar nicht direkt gesagt, der Hinweis darauf, dass der Bewerber neben Kenntnissen der Unity-Engine und Erfahrungen mit Photoshop, Maya und in-Game-FX-Systemen auch „eine Leidenschaft für die Warcraft-Marke mitbringen sollte“, macht aber bereits deutlich, um was es sich handelt. Ob Blizzard hier eine Umsetzung der Warcraft-Trilogie, oder gar ein ganz neues Spiel im Sinn hat, bleibt abzuwarten. Vielleicht sehen wir auch eine mobile Neuauflage des Blizzard-Adventures Warcraft Adventures - Lord of the Clans? Der Titel sollte seinerzeit 1997 für den PC erscheinen, wurde allerdings aufgrund diverser Probleme und Verzögerungen um ein Jahr verschoben und schließlich eingestellt. Sobald es konkrete Details dazu gibt, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.