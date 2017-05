Retrokompott Folge 40: Cinemaware-Nachschlag

In der aktuellen Ausgabe des Retrokompotts beenden Patrick Becher, Robin Lösch, Fabskimo, Selmar und Wolfgang ihren Streifzug durch das Schaffen der Firma Cinemaware. Titel wie It Came from the Desert und die TV Sports-Spiele dürften bei den meisten Hörern wohlige Erinnerungsschauer auslösen.

Wenn euch der Retrokompott bisher mit seinen Laufzeiten von über acht Stunden zu lang war, bekommt ihr mit dieser Folge eine einmalig kurze Ausgabe präsentiert: In gerade mal fünf Stunden und 42 Minuten gibt es zusätzlich zum Hauptthema auch wieder Einspieler von Hörern, ein Interview mit Damon Slye, dem Mitbegründer der Firma Dynamics, und diesmal sogar zwei verschiedene Quizspiele.

Die nächste Folge wird am 9.6.2017 ab 22.00 Uhr live aufgezeichnet. Mithören und kommentieren könnt ihr bei mixlr.com. Thema dieser kommenden Folge ist die klassische Konsole SNES von Nintendo.

Die Inhalte des aktuellen Retrokompotts: