Elex: Collector's Edition bei Amazon vorbestellbar - Inhalt und Preise

PC XOne PS4

Elex ab 49,99 € bei Amazon.de kaufen.

Das kommende Action-Rollenspiel Elex (Preview) wird auch in einer Collector’s Edition erhältlich sein. Eine offizielle Ankündigung seitens THQ Nordic fehlt zwar bisher, bei Amazon könnt ihr die Sammlerversion aber bereits vorbestellen. Die Collector’s Edition kommt in einer „hochwertigen Premium-Verpackung“ und kostet in der PC-Version rund rund 110 Euro. Der Preis für die Konsolenumsetzung liegt bei 120 Euro. Dafür bekommt ihr folgende Inhalte:

Das Spiel

Figur „Alb-Mage“ (rund 25 cm)

Weltkarte (Stoff)

Amulett (circa 5 cm)

Original-Soundtrack auf CD

Artbook „The Art of Elex“

Handbuch

Elex befindet sich derzeit beim deutschen Entwickler Piranha Bytes (Gothic, Risen) in der Entwicklung und soll irgendwann im dritten Quartal dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen. Einen konkreten Release-Termin gibt es bisher noch nicht. Möglicherweise werden wir diesen aber schon im Rahmen der diesjährigen E3 in Los Angeles erfahren.