GOG: Lots of Space Sale mit Starpoint Gemini 2, Wing Commander und mehr

PC andere

Wing Commander 5 - Prophecy ab 9,93 € bei Amazon.de kaufen.

Bei GOG.com wurde ein Sale zum Thema Weltraum gestartet. In den nächsten zwei Tagen könnt ihr hier verschiedene Genrevertreter, wie die Wing-Commander-Serie, Privateer 2 - The Darkening, Independence War 2 - Edge of Chaos, die X-Reihe und Starpoint Gemini 2 günstiger erwerben. Die Rabatte reichen bis zu 75 Prozent. Nachfolgend alle Angebote im Überblick: