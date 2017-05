GG-Blitzaktion: Gewinnt 2x Ron Gilberts Thimbleweed Park für PC

PC XOne iOS Linux MacOS Android

Adventure-Freunde auf PC und Xbox One können bereits seit dem 30. März im neuen Adventure von Monkey Island-Schöpfer Ron Gilbert (Interview ) Rätsel lösen und sich am eigenwilligen Humor der vier spielbaren Charaktere erfreuen. Thimbleweed Park (im Test: Note 9.0 ) heißt das Ding, das womöglich nach Ablauf des dreimonatigen Konsolen-Exklusivdeals mit Microsoft auch noch seinen Weg auf die PlayStation 4 finden könnte. Es erinnert in vielerlei Hinsicht Gilberts Klassiker Maniac Mansion (Report ).Fehler machen könnt ihr darin zwar nicht, euch also etwa in Dead Ends spielen, weichgespült ist das Point-and-Click-Abenteuer trotz kleinerer Komforfunktionen jedoch nicht. Aber keine Sorge: Es gibt auch einen Einsteiger-Modus. Ansonsten hilft euch unsere Komplettlösung zum schwierigen Modus von Thimbleweed Park sicherlich weiter.Aber weshalb warten, wenn man es auch jetzt schon spielen kann – besonders, wenn man nicht einen Cent dafür zahlen muss? Genau das wird nach dem Ende dieser Blitzaktion zwei der Teilnehmer möglich sein. Heute verlosen wir nämlich zwei Steamcodes unter allen Usern, die vor dem weiter unten genannten Zeitpunkt mitgemacht haben.Wenn ihr einen der beiden Steam-Keys gewinnen möchtet, hinterlasst einfach einen Kommentar unter dieser News-Meldung, in dem ihr uns sagt, dass ihr gewinnen wollt. Das müsst ihr bis zum Ende dieser Blitzaktion, heute, Samstag, den 27. Mai 2017 um 23:59 Uhr tun, um eure Gewinnchance zu wahren.Im Lostopf, aus dem wir die Gewinner ziehen, landet ihr aber nur, wenn ihr als registrierter User postet. Falls ihr noch nicht bei GamersGlobal angemeldet seid, könnt ihr das auf dieser Seite innerhalb weniger Minuten ändern und im direkten Anschluss daran zu gleichen Gewinnchancen bei der Blitzaktion mitmachen. Die Auflösung der Blitzaktion sowie der Versand des Steamkeys an die beiden Gewinner erfolgt im Laufe des Montag Vormittag.Wir wünschen allen Teilnehmern schon jetzt viel Glück!