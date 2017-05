PS-Plus im Juni: Killing Floor 2 und Life is Strange für die PS4 bestätigt / Trailer [Update]

PC 360 XOne PS3 PS4 Linux MacOS

Life is Strange ab 6,50 € bei Amazon.de kaufen.

Update vom 31. Mai 2017, um 14:54 Uhr

Sony hat die beiden Spiele Killing Floor 2 und Life is Strange (Testnote: 8.0) nun auch offiziell mit einem Trailer für die PS4 bestätigt. Den Clip könnt ihr euch am Ende der News anschauen.

Originalmeldung vom 27. Mai 2017, um 1:20 Uhr

Die offizielle Bekanntgabe der PS-Plus-Spiele für Juni 2017 erfolgt bekanntlich erst nächste Woche. Zwei PS4-Titel wurden jedoch bereits vorab über den offiziellen türkischen Playstation-Twitter-Kanal geleakt. Der Tweet, der offenbar zu früh veröffentlicht wurde, ist inzwischen wieder verschwunden, verriet aber, dass es sich bei den beiden Spielen um den Koop-Horror-Shooter Killing Floor 2 und das Adventure Life is Strange handeln wird.

Welche Titel Sony für die PS3 und die PS-Vita im kommenden Monat geplant hat, werden wir dann wie gewohnt, am letzten Mittwoch des Monats, in diesem Fall also am 31. Mai 2017 erfahren. Sobald es soweit ist, werden wir diese Nachricht entsprechend ergänzen.