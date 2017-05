Nintendo: Aktienkurs ist auf dem höchsten Stand seit 7 Jahren

Sommer 2016: Scharen von Menschen unterschiedlichen Alters laufen rund um den Globus durch die Gegend, den Blick auf ihr Smartphone gerichtet und nur ab und zu innehaltend, um virtuelle Monsterchen via Augmented Reality einzufangen. Die Rede ist natürlich vom Phänomen "Pokemania", ausgelöst durch das Spiel Pokémon Go (GG-News: Pokémon Go erzielt Rekordumsatz von 200 Mio. Dollar im ersten Monat) des US-amerikanischen Entwicklers Niantic. Im Zuge des dieses Hypes schnellte der Aktienkurs des Rechteinhabers Nintendo in lange vermisste Höhen. Dieser war aber kurzlebig und so fiel die Aktie, um sich schlußendlich konstant in der Region oberhalb der 175 Euro einzupendeln.

Nach knapp einem Jahr ist der Marktwert Nintendos nun wieder auf dem Niveau des letzten Sommers. Die Aktie wurde mit 269,98 Euro (Höchststand am gestrigen Freitag um 11:19 Uhr) gehandelt. Dieser Stand wird jedoch anders gedeutet als der kurzzeitige Höhenflug im letzten Sommer. So führt die Online-Ausgabe der Zeitschrift Der Aktionär den positiven Aktienwert vor allem auf den "nachhaltigen Erfolg der portablen Konsole Switch" zurück. Die jüngsten Berichte über den kommenden Switch-Support seitens der großen Publisher Electronic Arts (GG-News: Nintendo Switch: EA will mehr Spiele für die Nintendo-Konsole bringen) und Ubisoft (GG-News: Nintendo Switch: Ubisoft will der führende Third-Party-Publisher für die Konsole sein) sowie ernstzunehmende Berichte über Portierungen großer Titel wie Call of Duty - WW2 (GG-News: Call of Duty - WW2: Hinweise auf Switch-Umsetzung) dürften die Entwicklung weiter verstärkt haben.