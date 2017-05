Spieleveteranen-Podcast #96: Star Control 2, Andreas Suika, The Long Journey Home

Nur für Patreon-Unterstützer (ab 5 Dollar) gibt es seit kurzem die Spieleveteranen-Podcast-Folge #96. Darin gesellen sich mit Andreas Suika, Chefentwickler von The Long Journey Home, und Michael Hengst gleich zwei Veteranen der Spielebranche zu Heinrich Lenhardt und Jörg Langer. Im Zentrum des Bonuspodcasts seht Star Control 2: Warum wurde das SF-Hybridspiel von 1992 zum Klassiker, was sind seine Ursprünge, wie gerne spielt man es heute noch?



Im Zuge dessen haben sich die Spieleveteranen die verbesserte Gratis-Version The Ur-Quan Masters erneut angeschaut. Über den Star-Control-2-Erbe The Long Journey sprechen sie mit Andreas Suika über Einflüsse und Besonderheiten seines in diesen Tagen erscheinenden SF-Entdeckungsspiels. Dazu gibt es wieder gemischte News und Smalltalk, hier werden Heinrich und Jörg durch Gastveteran Michael „Rasenmähermann“ Hengst verstärkt.



Hier die Timecodes der etwas mehr als zweistündigen Patreon-Ausgabe:





0:00:00 Smalltalk

0:00:40 Hallo und willkommen.

0:01:12 Was treibt Gastveteran Michael Hengst? Trockenbau, Rasenmähen und zur Arbeit pendeln.

0:04:54 Was wurde zuletzt eigentlich gespielt? Zelda - Breath of the Wild , Thaumistry -Beta, The Surge , Endless Space 2 , Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia und Prey.

, -Beta, , , Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia und Prey. 0:20:30 Gemischte News: Für C64-MMO Habitat wird wieder ein Server angeworfen, Pizza Connection 3 kommt (und was war eigentlich Pizza Connection Online?), in Japan erscheint ein neues Spielmodul für Super Nintendo, Housemarque entwickelte Nex Machina mit Eugene Jarvis und Netflix will aus The Witcher eine TV-Serie machen.



0:36:20 Das alte Spiel: Star Control II

0:37:07 Star Control 2 wiederentdecken und installieren – am besten gleich die verbesserte (und kostenlose) Version The Ur-Quan Masters.

0:44:17 Paul Reiche III ist ein Spieldesigner mit Vergangenheit. Die Wurzeln von Star Control II reichen zurück zu Starflight und Archon.

0:56:38 Star Control II war erheblich ambitionierter als sein Vorgänger, die Entwicklung dauerte rund zwei Jahre.

1:04:13 Nach so viel Historie eine kurze Zusammenfassung des Spielgeschehens.

1:16:59 Manchem Veteranen ist die Arcade-Kampfsteuerung inzwischen zu heftig. Aber es gibt ja die CPU-Option mit Football-Manager-Effekt.

1:23:00 Das „beste Sportspiel des Jahres“ hat ein tückisches Zeitlimit.

1:27:28 Pressespiegel: Haben die deutschen Spielemagazine Star Control II damals unterschätzt?



1:36:59 Interview mit Andreas Suika

1:37:11 Andreas Suika ist Creative Director bei Daedalic Studio West, dem Entwicklungsstudio des neuen SF-Entdeckungsspiels The Long Journey Home. Seine Spielekarriere startete mit den Siedlern bei Blue Byte.

1:41:10 Welchen Weltraumklassiker findet Andreas besser, Starflight oder Star Control 2?

1:45:27 Spielgefühl und Spielmechaniken von The Long Journey Home.

1:54:21 Beim Kampfsystem hat sich das Entwicklerteam von Sid Meier’s Pirates inspirieren lassen.



1:59:08 Vorschau

1:59:40 Podcast 97 (für alle), erste Juni-Hälfte. Das zweite Segment neben der Magazin-Zeitreise ist noch offen. Vielleicht klappt ein Hörerfragen-Special mit einem Gastveteranen, Plan B wäre ein neues Indie-Spiel.

2:00:54 Podcast 98 (für Patreon-Unterstützer), zweite Juni-Hälfte. Zu den Themenkandidaten gehören ein „altes Spiel“ (Deus Ex) und ein „neues Spiel“ (Nex Machina), aber noch ist nichts in Stein gemeißelt.



2:03:52 Abspann