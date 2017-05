Der erste Beitrag in den heutigen Lesetipps führt euch zurück in vergangene Epochen und fragt, wie authentisch deren Darstellung in heutigen Videospielen wirklich sein muss. Ein weiterer Artikel führt euch dagegen nur bis ins Jahr 1994; er beschäftigt sich mit System Shock. Zudem geht es noch darum, wie fordernd Spiele sein sollten.

"„Wie es wirklich war.“ – Wider die Authentizitätsdebatte im digitalen Spiel"

Gespielt.Hypothesis.org am 18. Mai, Eugen Pfister

Wie akkurat müssen Spiele, die sich mit geschichtlichen Epochen auseinandersetzen, tatsächlich sein? Eugen Pfister meint, es käme weniger auf historische Präzision an und mehr darauf, dass das Dargebotene auf heutige Spieler authentisch wirkt. Gezeigt habe dies die Debatte um die Horo-Umhänge in Shogun 2: "Auch wenn es sich hier um eine de facto „authentische“ Repräsentation handelte, die vor allem eine symbolische Bedeutung gehabt haben dürfte, wirkte sie auf SpielerInnen ungewohnt und somit auch „nicht authentisch“, was in Foren debattiert wurde und zur Entwicklung eines „No Horo“ Mods führte. "

"Muss Gameplay fordern?"

Zockworkorange.de am 23. Mai, Fabian Fischer

Viele moderne Spiele seien nicht herausfordernd genug, meint Fabian Fischer von Zockworkorange.de. Er sieht jedoch gerade in der Herausforderung eine Steigerung des Wiederspielwerts: "Echter Wiederspielwert wiederum entsteht in Spielen durch den iterativen Lernprozess, den jeder Spieler beim Meistern des Gameplays durchläuft. Solange es spielerische Tiefe zu erkunden gibt, bleibt die Interaktion interessant. Um dies zu gewährleisten, muss eine jeweils dem Können des Spielers entsprechende Herausforderung vorliegen. Ein Spiel, das fordert, nimmt sein Publikum ernst und teilt ihm mit, dass seine Eingaben bedeutsam sind."

"Why 'System Shock' Matters"

Glixel.com am 23. Mai, Steven T. Wright

Dieser Beitrag beschäftigt sich damit, wie der Shooter-Klassiker System Shock die Video-Welt rückblickend beeinflusst hat. Steven T. Wright sprach dafür unter anderem mit Producer Warren Spector und mit Paul Neurath, dem Gründer von Looking Glass. Chris Avellone, der als Autor an Prey mitgearbeitet hat, meint, das Spiel war damals innovativ, sei aber schlecht gealtert: "Die Spannung entsteht aus dem Dungeon-Design, kombiniert mit Shodans Reaktionen. Es ist mit den damaligen Möglichkeiten hevorragend umgegangen, aber die Leute erinnern sich doch eher an das Gefühl, das ihnen das Spiel gab, und nicht das Spiel selbst."

Im heutigen Video: Harald Fränkel stellt die laut Metacritic und Co. besten PC-Spiele vor.

Wenn ihr selbst interessante Links oder unterhaltsame Videos zum Thema Computerspiele entdeckt, freut sich der Autor über eine PN oder einen entsprechenden Kommentar.