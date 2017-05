Monster Hunter XX erscheint auch für Nintendo Switch // erste Infos und Trailer (Update)

Switch 3DS

Update vom 27.05.2017:

Wie versprochen liefert Capcom erste Information, und einen ersten Trailer, den ihr euch unter der News anschauen könnt, zur Nintendo-Switch-Fassung von Monster Hunter XX. So wird das Spiel am TV in voller HD Auflösung von 1080p und mobil in nativen 720p dargestellt werden. Zudem wird es Crossplay und Datentransfer mit dem 3DS ermöglichen. Auch ein Spielstand-Transfer von Monster Hunter X, das im Westen als Monster Hunter Generations erschienen ist, wird möglich sein, ebenso wie die Nutzung des Local-WiFi-Features. Als Erscheinungstermin für Japan nennt Capcom den 25.August 2017, wobei es zusätzlich zum Spiel auch ein spezielles Bundle mit der Konsole geben wird (siehe Vorschaubild). Ob und wann es in Europa erscheint, steht hingegen nich nicht fest.

Ursprüngliche News:

Ohne Ankündigungs-Ankündigung, Leak oder anderes Brimborium hat Capcom per Twitter eine Nachricht platziert, die Fans gepflegter Monster-Schnetzeleien den gestrigen Vaterschaftstag-Kater vergessen lassen könnte. Das erste Mal seit Monster Hunter 3 Ultimate (zum GG-Test: 8.0) für die WiiU kehrt die vor allem in Japan beliebte Serie in HD und auf den großen TV-Schirm zurück. Der neueste Teil der Monster-Hunter-Serie, Monster Hunter XX, wird nämlich auch für die Nintendo Switch erscheinen.

Weitere Informationen zur simpel Monster Hunter XX - Nintendo Switch Ver. genannten Fassung gibt es noch nicht, werden aber für kommenden Samstag, wenn in Japan die Monster Hunter Championship 2017 stattfindet, erwartet. Diese Infos erfahrt ihr dann natürlich auch geschwind bei uns.