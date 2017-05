Castlevania: Netflix-Anime-Adaption hat einen Release-Termin / erster Trailer

andere

Die im Jahre 2015 angekündigte Anime-Serie Castlevania wird in wenigen Wochen auf Netflix zu sehen sein. Wie der Streaming-Dienst-Betreiber bekannt gab, wird das auf Castlevania 3 - Dracula's Curse basierende, düstere Abenteuer des letzten Überlebenden des in Ungnade gefallenen Belmont-Klans am 7. Juli seinen Lauf nehmen. Via Facebook bedankte sich der Produzent Adi Shankar (Dredd) bei den Fans: „Diese Serie für euch zu machen, ist eine absolute Ehre. Es belebt meine Kreativität neu und war eines der besten Erfahrungen meiner Karriere.“

Neben Shankar sind auch Kevin Kolde und Fred Seibert (Samurai Jack, Costume Quest), sowie der Comic-Veteran Warren Ellis (Transmetropolitan, Planetary, Global Frequency) als Produzenten involviert, wobei letzterer auch als Autor fungiert. Bereits bei der Ankündigung versprach Shankar, eine „ultrabrutale Miniserie abzuliefern: „Es wird düster, satirisch und stellt nach einer Dekade der Propaganda das Vampir-Subgenre auf den Kopf", so der Macher. Passend zur Ankündigung des Release-Termins wurde auch ein erster Trailer veröffentlicht: