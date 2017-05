Rising Storm: GotY gratis im Humble Store

PC

Red Orchestra 2: Rising Storm ab 19,95 € bei Amazon.de kaufen.

Im Humble Store wird aktuell die Game of the Year Edition von Rising Storm angeboten. Bei dem Spiel handelt es sich um einen Multiplayer-Shooter, der im Jahre 2013 vom Entwickler Tripwire Interactive und dem Publisher 1C Company für den PC veröffentlicht wurde. Das Spiel basiert auf Red Orchestra 2 - Heroes of Stalingrad und bietet groß angelegte Schlachten mit bis zu 64 Spielern im pazifischen Raum zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. Dabei erlebt ihr hitzige Gefechte um verschiedene Inseln, wie Guadalcanal, Iwo Jima, Hanto, Kwajalein, Peleliu oder Saipan.

Bei der Game of the Year Edition handelt es sich um die Steam-Version. Loggt euch einfach mit eurem Account im Humble-Store ein und legt das Spiel in den Einkaufswagen. Sobald der Kauf abgeschlossen ist, bekommt ihr den Steam-Code per E-Mail versendet. Ihr solltet damit aber nicht allzu lange warten. Das Angebot gilt nur noch bis morgen, um 19:00 Uhr (deutscher Zeit).