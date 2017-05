Die Drei von der Zankstelle Vol. 4.2: "Rollenspiele im Wandel der Zeit"

Im zweiten Teil der aktuellen Ausgabe des Podcasts "Die Drei von der Zankstelle" wird die Besprechung des Themas Rollenspiele fortgesetzt. Die Gamersglobal-User Jürgen -ZG-, Hendrik -ZG- und Jonas -ZG- schauen dabei erst einmal zurück und ergründen ihre Motivation sowie die ersten persönlichen Erfahrungen mit dem Genre. Wie ein roter Faden ziehen sich dabei die Fragen durch den Podcast, welche Kriterien Rollenspiele in der individuellen Sichtweise definieren und was dieses Genre eigentlich so anziehend macht.

Den Schwerpunkt bilden in dieser Folge die persönlichen Erfahrungen der Podcast-Teilnehmer und wie ebendiese Erfahrungen ihre eigenen Sichtweisen auf Rollenspiele und ihre Genrevertreter beeinflusst haben. Ein besonderer Stellenwert wird dabei der Mass Effect Serie und dem Titel The Elder Scrolls 5 - Skyrim (zum Test, Note: 9.5) eingeräumt.

Übersicht der Folge 4.2: