The Bard's Tale 4: Dungeon-Crawler erscheint erst 2018

PC Linux MacOS

Der Crowdfunding-finanzierte Dungeon Crawler The Bard's Tale 4 wird nicht mehr in diesem Jahr erscheinen. Wie inXile Entertainment via Kickstarter-Update bekannt gab, wird das ursprünglich für Oktober geplante Spiel erst 2018 für Windows, Mac und Linux veröffentlicht.

Konkreter in Hinblick auf den neuen Zeitraum wurde der Studio-Präsident Matt Findley vorerst nicht, gab jedoch an, dass die zusätzliche Zeit es dem Team erlauben wird, das Spiel richtig in Form zu bringen und sicherzustellen, dass alle Zusatzziele (Stretch-Goals) und Inhalte für die Unterstützer ins Spiel implementiert werden: „ Die Welt von Caith ist wunderschön, sowohl im Anblick als auch im Klang und das wollen wir mit unserem Ansatz einfangen“, so Findley

Wie er außerdem verriet, konnte das Entwicklerteam durch die Arbeit am VR-Spiel The Mage’s Tale (und die dafür erhaltene Förderung von Oculus) den visuellen Ausmaß bei The Bard’s Tale 4 in einer Weise steigern, wie man es mit dem Budget von Kickstarter alleine nie geschafft hätte. Sobald InXile einen konkreten Release-Termin bekannt gibt, erfahrt ihr es auch bei uns.