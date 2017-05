Far Cry 5: Key-Art zeigt erste Charaktere aus dem Spiel

PC XOne PS4

Kurz vor der geplanten Vorstellung von Far Cry 5 hat der französische Entwickler und Publisher Ubisoft das Key Art zum kommenden Ego-Shooter Veröffentlicht. Das Kunstwerk ist an das berühmte Wandgemälde „Das Abendmahl“ vom italienischen Maler Leonardo da Vinci angelehnt und zeigt einige bewaffnete Charaktere aus dem Spiel, bei denen es sich vermutlich, um die Bösewichte handelt. Im neuesten Teil der Serie wird es den Spieler bekanntlich in den US-Bundesstaat Montana verschlagen. Das Bild bestätigt somit nochmal das Setting.

Welche Rolle die abgebildeten Charaktere in der Geschichte von Far Cry 5 spielen, werden wir wohl bereits am morgigen Freitag, den 26. Mai erfahren. Dann will Ubisoft auch einen Ankündigungstrailer präsentieren. Die kleinen Details im Key Art, wie etwa die Kirche im Hintergrund, der Priesterkragen, den der Charakter in der Mitte trägt, die Bibel und die alternative US-Flagge auf dem Tisch, sowie der gefesselte Gefangene mit dem Wort „Sünder“ auf dem Rücken, deuten aber schon an, dass die Religion eine wichtige Rolle spielen wird.