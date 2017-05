Divinity - Original Sin 2: Larian gibt finalen Erscheinungstermin bekannt

PC Linux MacOS

Entwickler Larian hat heute den finalen Release-Termin des Rollenspiels Divinity - Original Sin 2 bekannt gegeben. Demnach soll die Vollversion des Spiels am 14. September erscheinen – also ziemlich genau ein Jahr nach dem Early-Access-Start auf Steam. Der genannte Termin gilt zunächst ausschließlich für die PC-Version, die es auch DRM-frei bei GOG.com geben wird. Ob und wann das Spiel auch für Konsolen umgesetzt wird, steht aktuell noch nicht fest. Den Vorgänger von Original Sin 2 hatte das belgische Studio etwas mehr als ein Jahr nach der PC-Version als sogenannte Enhanced Edition auch für PS4 und Xbox One veröffentlicht.

Divinity - Original Sin 2 wurde im September 2015 mit mehr als 2 Millionen US-Dollar erfolgreich via Kickstarter finanziert. Durch das Überschreiten der Zweimillionen-Marke sicherte Larian die Integration des sogenannten Game Master Modus zu. Wenn ihr möchtet, könnt ihr Jörg und Heinrich in unserer Stunde der Kritiker zum Spiel in ihrer ersten Stunde über die Schulter schauen.