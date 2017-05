Xbox Game Pass: Spiele-Flatrate seit heute für Goldmitglieder, ab 1. Juni für alle

Wie Microsoft nun bekannt gab, geht der sogenannte Xbox Game Pass am 1. Juni an den Start. Wer bereits den kostenpflichtigen Online-Service nutzt beziehungsweise Goldmitglied ist, kann den Game Pass hingegen schon heute nutzen – inklusive einer 14-tägigen Trial-Phase. Beim Game Pass handelt es sich um eine Spieleflatrate (siehe Game Pass: Microsoft stellt Spiele-Flatrate für die Xbox One vor), bei der ihr für 9,99 Euro im Monat Zugriff aus einem ausgewählten Spielekatalog jedes der darin enthaltenen Spiele herunterladen und ohne Einschränkungen spielen könnt, so lange ihr Mitglied seid.

Darüber hinaus bringt der Game Pass die Option mit, die im Katalog verfügbaren Spiele mit einem Rabatt von 20 Prozent (10 Prozent bei DLC-Erweiterungen) dauerhaft zu erwerben, diese also auch nach dem Ende der Mitgliedschaft nutzen zu können. Das aktuelle Angebot umfasst mehr als 100 Spiele, darunter Titel wie Warners Mad Max (im Test: Note 7.5). Die Open-World-Action stellt beim derzeitigen Angebot einen der aktuellsten Titel innerhalb des Programms dar. Der Game Pass unterstützt auch das "Play Anywhere"-Feature. Alle Xbox-One-Spiele, die es auch als Windows-10-App gibt, könnt ihr damit also auch auf PC nutzen. Für Windows 10 selbst gibt es den Service allerdings nicht. Mehr Details zum Game Pass findet ihr auf der offiziellen Website.