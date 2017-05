Gwent - The Witcher Card Game: Open-Beta ab sofort verfügbar, Cinematic-Trailer

PC XOne PS4

Ab sofort können alle Spieler in die Welt von CD Projekts Sammelkarten-Spiel Gwent - The Witcher Card Game (Preview) eintauchen. Wie das zuständige Entwicklerstudio, das auch für Titel wie das Rollenspiel The Witcher 3 - Wild Hunt (im Test: Note 9.0) verantwortlich zeichnet, soeben bekannt gab, wurde der Start der Open-Beta-Phase nun eingeläutet. Das gilt, wie zuvor angekündigt für PC, Xbox One und PlayStation 4.

Den Spieleclient könnt ihr im PSN, auf dem Xbox-Marktplatz beziehungsweise über die Website der PC-Version kostenlos herunterladen. Nach dem ausgiebigen Closed-Beta-Test führt CD Projekt mit der Open-Beta einige Änderungen am Sammelkartenspiel durch, das bereits als Minispiel in The Witcher 3 viele Spieler begeistern konnte. So stehen nun etwa auch die animierten Versionen sämtlicher im Spiel verfügbarer Karten zur Verfügung. Zudem gibt es neue Starterdecks, während die Funktionsweise der Wetterkarten überarbeitet wurde.

Anlässlich des Starts der Open-Beta-Phase hat CD Projekt einen neuen Trailer veröffentlicht, der einmal mehr einige beeindruckende CGI-Sequenzen umfasst. Ihr könnt ihn euch direkt unter dieser News anschauen. Zusätzlich zum "Cinematic Trailer" könnt ihr euch hier noch einen Gameplay-Trailer anschauen, der euch erklärt, wie das Spiel funktioniert.

Wann der finale Start von Gwent - The Witcher Card Game erfolgen soll, steht noch nicht konkret fest. Der Release des Free-to-play-Titels soll allerdings noch innerhalb dieses Jahres erfolgen.