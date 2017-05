Mario + Rabbids - Kingdom Battle: Artwork und viele Informationen zu Switch-Crossover aufgetaucht

Switch

Ob unabsichtlich oder geplant: Seit gestern Abend kursieren im Internet erste Bilder sowie zahlreiche Infos zu Mario + Rabbids - Kingdom Battle, die vermutlich aus internem Präsentationsmaterial stammen. Erste Gerüchte über ein Crossover aus Nintendos Mario- sowie Ubisofts Rabbids-Reihe gab es bereits vor wenigen Wochen, nun nehmen sie erstmals Gestalt an.

Wie die Infoblätter, die auf Nintendo World Report veröffentlicht wurden, sagen, soll es sich bei dem Switch-exklusiven Spiel um ein RPG mit Rundenkämpfen handeln. Als Charaktere stehen euch Mario, Luigi, Peach und Yoshi sowie vier Rabbids in Kostümen der vier Nintendo-Figuren zur Verfügung (klickt für die Komplettansicht auf das Teaserbild dieser News). Sie sollen alle einzigartige Fähigkeiten beherrschen und aufrüstbare Waffen besitzen. Die Kämpfe sollen rund 65 Prozent ausmachen. In den rund 20 Stunden, die als Spielzeit angelegt sind, werdet ihr vier Welten bereisen, an deren Ende jeweils ein Boss auf euch wartet. Zusätzlich soll es sieben Grundtypen von Feinden geben, mit denen ihr euch herumschlagen dürft.

Die anderen 35 Prozent der Spielzeit verbringt ihr mit Erkundung, wobei ihr die Charaktere auch hier nicht direkt steuern können sollt, sondern ihnen vermutlich lediglich ein Ziel zuweist. Neben Rätseln soll es auch mehrere Easter-Eggs zu finden geben. Zumindest lokal wird es auch einen Multiplayer-Modus für zwei Spieler geben.

Entwickelt wird Mario + Rabbids - Kingdom Battle bei Ubisoft Paris, als technisches Grundgerüst kommt die Snowdrop-Engine zum Einsatz. Die Ankündigung des Spiels war ursprünglich für den Juni vorgesehen. Auf der E3 in Los Angeles im Juni soll das Crossover dann auch spielbar sein. Der Release ist für den Zeitraum August / September geplant. Eine offizielle Ankündigung von Mario + Rabbids - Kingdom Battle ist vermutlich während der Pressekonferenz von Ubisoft im Vorfeld zur E3 zu erwarten. Bis dahin könnte es sich bei dem Infomaterial immer noch um (immerhin gut gemachte) Fälschungen handeln.