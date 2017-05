Battlefield 1: Nächste Erweiterung macht erstmals weibliche Soldaten spielbar

PC XOne PS4

Kürzlich hatte Electronic Arts einige weitere Details zur kommenden Mehrspieler-Erweiterung von Battlefield 1 (im Test: Note 9.0) In the Name of the Tsar bekanntgegeben. Mit dem DLC führt Entwickler DICE unter anderem auch weibliche Soldaten als spielbare Charaktere ein – ein Novum für die Serie. Die bislang einzige spielbare weibliche Figur der Reihe war die Beduinin Zara Ghufran in einer der fünf Kampagnen des Solo-Modus von Battlefield 1 (im Test: Note 7.5)

Konkret handelt es sich dabei um die neue russische Scout-Klasse, die damit Einzug ins Spiel hält. Bei der Integration der russischen Soldatinnen orientiert sich DICE an einem historischen Vorbild, genauer gesagt am sogenannten Frauen-Todesbataillon, das im Kriegsjahr 1917 in Folge der Februarrevolution entstanden war.

Im DLC In the Name of the Tsar werdet ihr unter anderem auf den Schlachtfeldern Galiziens am Rande der sogenannten Brussilow-Offensive kämpfen. Zudem werden auch das Unternehmen Albion sowie die Kämpfe in den Karpaten in Form verschiedener frischer Karten aufgegriffen. Einen konkreten Termin für In the Name of the Tsar gibt es noch nicht. Erscheinen soll die Erweiterung diesen Sommer. Im Rahmen der EA Play, die im Juni am Rande der E3 in Los Angeles stattfindet, sollen weitere Details – und sehr wahrscheinlich auch der finale Termin – preisgegeben werden.