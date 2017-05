Landwirtschafts-Simulator 18 erhält Release-Termin, Gameplay-Trailer

3DS PSVita iOS Android

Landwirtschafts-Simulator 18 ab 29,00 € bei Amazon.de kaufen.

Wie Publisher Astragon heute bekannt gab, wird der Landwirtschafts-Simulator 18 bereits am 6. Juni in den Handel kommen. Dieser Termin gilt für alle Plattformen des Mobile-Ablegers der Reihe, also 3DS, PSVita, iOS und Android. Darüber hinaus hat Entwickler Giants Software einen Gameplay-Trailer veröffentlicht, den ihr euch direkt unter dieser News anschauen könnt.

Beim Landwirtschafts-Simulator 18 handelt es sich nicht um den ersten Serienableger für Handhelds und anderen mobile Geräte. Noch im Laufe dieses Jahres wird die Simulation des Schweizer Entwicklerstudios in Form des Landwirtschafts-Simulator 17 auch für Nintendos neue Spielekonsole Switch erscheinen.