Abwärtskompatibilität: Assassin’s Creed 3 und vier weitere Last-Gen-Titel auf der Xbox One spielbar

XOne

Der Hersteller Microsoft hat seine Xbox-One-Abwärtskompatibilitätsliste um fünf weitere Xbox-360-Titel ergänzt. Wie der Xbox-Live-Programming-Director Larry „Major Nelson“ Hryb die Fans über seinen Twitter-Account informierte, können ab sofort Assassin’s Creed 3 (Testnote: 9.0), Ilomilo, Matt Hazard - Blood Bath and Beyond, Shadow Assault - Tenchu und Shinobi auf der Xbox One gespielt werden. Hier sind die aktuellen Preise aus dem Store im Überblick:

Für Spieler, die über ein Xbox-Live-Gold-Abonnement verfügen, wird Assassin's Creed 3 im kommenden Monat, im Zeitraum vom 1. bis 15. Juni 2017, als eines der sechs Games-with-Gold-Spiele frei zum Download verfügbar sein (mehr dazu hier: Xbox Live: Games with Gold im Juni mit Watch Dogs, Assassin's Creed 3, Dragon Age - Origins, u.a.). Die aktualisierte Abwärtskompatibilitätsliste könnt ihr unter dem Link in den Quellenangaben einsehen.