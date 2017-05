The Witcher Netflix-Serie: Regisseur will bei der Charakterdarstellung von Geralt „eigene Wege gehen“

PC XOne PS4

Mitte vergangener Woche kündigte der Streaming-Dienst Netflix überraschend eine Serienumsetzung zu Andrzej Sapkowskis Romanreihe The Witcher an. In einem Interview mit der polnischen Website Inn Poland (via WCCFTech) hat nun der verantwortliche Regisseur Tomasz Bagiński über die Charakterdarstellung des Protagonisten Geralt von Riva gesprochen. Wie er verriet, wird sich die Serie von CD-Projekts Version des Hexers entfernen und sich stattdessen mehr an Sapkowskis Beschreibungen in den Büchern orientieren.

Zwar lobte Bagiński CD Projekt für die hervorragende Arbeit, erklärte allerdings, dass die Romane ihm die Gelegenheit bieten, eine andere Interpretation der Geschichte zu erzählen. Hier und da soll es zwar ein paar Gemeinsamkeiten mit Geralt aus den Spielen geben, aber ansonsten will der Regisseur bei der Darstellung des weißen Wolfs seinen eigenen Weg gehen. Wie bereits bekannt, ist CD Projekt nicht in die Netflix-Produktion involviert. Sapkowski selbst steht den Serienmachern als kreativer Berater zur Seite. Wann die Serie auf Netflix zu sehen sein wird, darüber schweigen sich die Verantwortlichen noch aus. Sobald ein konkretes Veröffentlichungsdatum genannt wird, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.