Hätte Heldin Lunina doch bloß die Finger vom gelben Teleporter im Hintergund gelassen.

Von den Wikingern gelernt

Auf der Mauer auf der Lauer – Miss Teri schleicht durch die gegnerische Festung.

Prinzessin Zelda wäre stolz

Lord Clonigton lässt für gewöhnlich die Fäuste sprechen – der Hellste ist er ohnehin nicht.

Abzüge in der B-Note

Knaus schlittert über das Eis, hier nützt ihm auch seine Schaufel nichts.

Fazit

Puzzle-Abenteuer

Einzelspieler

Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Erhältlich seid 5.5.2017 für 19,99 Euro

In einem Satz: Toller Mix aus Zelda und Lost Vikings

Der Arcade-Check stellt jeweils ein interessantes Downloadspiel vom Xbox-Marktplatz vor, egal ob Indie oder Vollpreis. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.Mit dem wunderschönen und zugleich bockschweren Plattformer Teslagrad (eShop-Check) haben die Entwickler Rain Games einen Auftakt nach Maß abgeliefert. Mitkehren sie nun in das selbst geschaffene Steampunk-Universum zurück. Anstatt jedoch eine erweiterte Kopie des Vorgängers abzuliefern, haben die Norweger einen gänzlich eigenständigen Titel entworfen. Ob dieser Mut belohnt wird, erfahrt ihr im heutigen Arcade-Check.World to the West greift das Universum seines Vorgängers Teslagrad auf und entführt uns abermals in ein buntes Abenteuer voller Magie und Magnetismus. Statt von der Seite betrachten wir das Geschehen nun von schräg oben und das ist nicht die einzige Neuerung. Gleich vier Helden stehen uns jetzt zur Verfügung, deren Wege sich im Verlauf der Geschichte immer wieder kreuzen. Das dies kein Zufall ist liegt natürlich auf der Hand, aber zunächst lernen wir jeden Charakter einzeln kennen.Die junge Lumina wurde in Folge eines Unfalls in das ihr unbekannte Königreich teleportiert und sucht nun einen Weg, um in ihre Heimat zurückzukehren. Als gelernte Teslamantin kann sie sich über kurze Distanzen teleportieren und Maschinen elektrifizieren. Ihr zur Seite steht der Grubenjunge Knaus, der einem Arbeitslager für Kinder entflohen ist und der Welt von dem Schicksal seiner Kameraden berichten möchte. Mit der Schaufel erwehrt er sich seiner Gegenüber und gräbt Tunnel zu vormals unerreichbaren Orten. Wie im Klassikerergänzen sich die Fähigkeiten des ungleichen Duos – später aller vier Figuren –, sodass wir peu à peu neue Bereiche der toll designten Spielwelt öffnen.Abseits der Hauptwege gibt es immer wieder versteckte Ort zu erkunden, die kleine Boni für die Schatzkammer oder die Lebensleiste bereithalten. Die Exploration des Königreichs erinnert dabei an Nintendos Meisterwerk. Wie im Vorbild harmoniert das Verhältnis zwischen der Größe der Spielwelt und dem Widererkennungswert einzelner Schauplätze, sodass World to the West ein Tummelplatz für neugierige Entdeckernaturen ist. Weder fühlten wir uns von den Abmaßen des Königreichs mit seinen Wüsten, Höhlen, Seenlandschaften und Palästen erschlagen, noch zwangen sie uns auf lineare Pfade.Das tolle Spielgefühl rührt auch von der eingängigen Bildsprache daher, die uns schnell verrät, welche Charakterfähigkeit zielführend ist. Nur der Muskelman Lord Clonigton etwa kann kettenbehangene Felsbarrieren mit bloßen Händen zerbersten oder kleine Vorsprünge erklimmen. Trennt uns hingegen ein Mauseloch von einem Schlüssel sind die Fähigkeiten von Miss Teri gefragt, die die Kontrolle über Tiere wie zum Beispiel eine Maus erlangen kann. Agieren wir zu Beginn des Abenteuers meist noch im Alleingang, gilt es später alle Fähigkeiten überlegt zu kombinieren. Unsere vier Helden erlernen dabei auch neue Tricks, die meist im aktuellen Rätsel offensichtlich, später aber auch kreativ zum Einsatz kommen können.Neben den grauen Zellen und dem Orientierungssinn stellt World to the West auch Ansprüche an das Reaktionsvermögen. Die Wege des Königreichs sind übersät mit allerlei fabelhaften Wesen, die uns allesamt ans Leder wollen und auch die Endbosse geben die finale Schatztruhe ihres Verlieses nicht freiwillig her. Kurzum es gibt immer was auf die Mütze und die Schwachstellen der Gegner wollen dabei ausgenutzt werden.Gegenüber der Spielmechanik fällt die narrative Gestaltung jedoch ab. Wie im Vorgänger werden die Hintergründe der Helden nur langsam aufgegriffen und viele Details bleiben verborgen. Dafür gibt es zumindest ins Deutsche übersetzte, jedoch unvertonte Dialoge sodass nicht jegliche Interpretation der Fantasie überlassen wird. Kritisch betrachten könnte man zudem die stellenweise – selbst für den gewählten Zeichentrickstil – etwas detailarm gehaltene Optik des Titels und die sich wiederholende musikalische Untermalung. Wir können über die Makel hinwegsehen, denn insgesamt ist die Präsentation sehr stimmig.Die Entwickler von World to the West haben ihr bestehendes Teslagrad-Universum in eine Zelda-artige Welt verlagert und darin die Helden-Mechanik von Lost Vikings in den spielerischen Fokus gesetzt. Herausgekommen ist ein bunter Abenteuerspielplatz, der durch sein tolles Design und einen angenehmen Spielfluss besticht. Die Balance zwischen Rätseln, Exploration und Kämpfen ist toll gelungen und motiviert zum Weiterspielen. Stets gilt es noch einen Abzweig zu erkunden oder eine vormals undurchdringliche Barriere mit einer neu erworbenen Fähigkeit zu meistern. Nur die Hintergrundgeschichte will nicht so Recht ins Rollen kommen.