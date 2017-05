Get Even: Actionspiel wegen Manchester-Anschlag auf Juni verschoben

PC XOne PS4

Wie Publisher Bandai Namco vor kurzem bekannt gab, hat man sich aufgrund des gestern stattgefunden Anschlags bei einem Konzert in Manchester dazu entschlossen, den Release des Actionspiels Get Even (Preview) zu verschieben. Die Veröffentlichung des Spiels vom polnischen Entwicklerstudio The Farm 51 (Deadfall Adventures) soll auf PC, PlayStation 4 und Xbox One nun erst am 23. Juni für die genannten Systeme erfolgen. In einer Mitteilung von Bandai Namco heißt es:

Angesichts der jüngsten Ereignisse und aus Respekt haben wir entschieden, die kommerzielle Veröffentlichung von Get Even auf den 23. Juni zu verschieben. Wir möchten unsere tiefste Anteilnahme all jenen gegenüber zum Ausdruck bringen, die [von dem Anschlag] betroffen sind.

Mehr Details dazu, weshalb der gestrige Anschlag in Manchester, bei dem nach aktuellem Stand 22 Menschen getötet und etwa 60 weitere teils schwer verletzt wurden, darunter auch viele junge Menschen, im Zusammenhang mit der Verschiebung steht, nannte der Publisher nicht. Im Spiel will Hauptfigur Cole Black gleich in der Anfangsszene eine junge Frau retten, der ihre Geiselnehmer eine Bombe am Körper befestigt haben. Dieses Ereignis wird auch im Laufe der gesamten Kampagne eine zentrale Rolle spielen.

Im Zuge des Release-Verschiebung von Get Even werdet ihr auch unseren Testbericht erst zu einem späteren Zeitpunkt lesen können. Denn auch das vom Publisher vorgebene Berichterstattungs-Embargo für benotete Testberichte sowie Videoberichterstattung fällt nun erst wenige Tage vor dem nun angekündigten neuen Release-Termin.

Wie steht ihr zu der Terminverschiebung von Get Even? Findet ihr, dass eine solche Maßnahme in Anbetracht eines offenbar terroristischen Anschlags der richtige Weg ist oder hättet ihr es als richtiger empfunden, solch einem grausamen Anschlag mit Trotz zu reagieren und den Release durchzuziehen? Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren wissen.