Xbox Live: Games with Gold im Juni mit Watch Dogs, Assassin's Creed 3, Dragon Age - Origins, u.a.

360 XOne iOS

Watch Dogs ab 11,25 € bei Amazon.de kaufen.

Microsoft hat die "Games with Gold"-Titel für Juni 2017 bekanntgegeben. Alle Xbox-Live-Gold-Abonnenten können sich demnach im kommenden Monat unter anderem auf Watch Dogs (Testnote: 9.0), Assassin's Creed 3 (Testnote: 9.0) sowie Dragon Age - Origins (Testnote: 9.0) freuen. Außerdem gibt es ein DLC-Paket für den Multiplayer von Phantom Dust, dessen HD-Version seit letzter Woche kostenlos für Xbox One und Windows 10 zur Verfügung steht (siehe unsere News Phantom Dust: HD-Version schon ab heute gratis für PC und Xbox One). Nachfolgend alle Spiele und Termine im Überblick:

Xbox One - Games with Gold:

Lara Croft und der Tempel des Osiris - 16. Mai bis 15. Juni

- 16. Mai bis 15. Juni Speedrunners - 1. Juni bis 30. Juni

- 1. Juni bis 30. Juni Phantom Dust Multiplayer-DLC - 1. Juni bis 30. Juni

Multiplayer-DLC - 1. Juni bis 30. Juni Watch Dogs - 16. Juni bis 15. Juli

Xbox 360 - Games with Gold:

Assassin's Creed 3 - 1. bis 15. Juni

- 1. bis 15. Juni Dragon Age - Origins - 16. bis 30. Juni

Die beiden Xbox-360-Titel sind wie üblich im Rahmen der Abwärtskompatibilität auch auf der Xbox One spielbar. Die aktuellen Mai-Spiele findet ihr in unserer News Xbox Live: Games with Gold im Mai mit Giana Sisters, Lara Croft und mehr.