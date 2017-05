Capcom kündigt Dragon's Dogma: Dark Arisen für PS4 und Xbox One an

XOne PS4

Dragon's Dogma: Dark Arisen ab 21,35 € bei Amazon.de kaufen.

In den letzten Jahren hat der japanische Publisher Capcom im klassischen PC- und Konsolensegment weit mehr Neuauflagen älterer Spiele veröffentlicht als neue Produktionen. Remastered-Fassungen der früheren Serienteile von Resident Evil zählen genauso dazu wie die Neuauflagen von "Last-Gen-Titeln" wie die von Ninja Theorys Kombo-Prügler DmC - Devil May Cry (im Test: Note 8.5)

Nun hat Capcom mit einer Umsetzung des Action-Rollenspiel Dragon's Dogma - Dark Arisen (im Test: Note 7.5) eine weitere Neuauflage für PlayStation 4 und Xbox One für Herbst dieses Jahres in Aussicht gestellt. Das Spiel wurde ursprünglich bereits im Mai 2012 für PS3 und Xbox 360 veröffentlicht, im April 2013 für beide Plattformen inklusive des auch als DLC-Erweiterung verfügbaren Add-ons Dark Arisen auch als Discversion neu veröffentlichten und schließlich im Januar 2016 für PC nachgreichten Komplettpaket für PC nachgreicht worden.

Einen taggenauen Erscheinungstermin gibt es aktuel noch nicht. Die einzige wirklich neue PC- und Konsolenspiel, das sich offiziell bei Capcom derzeit in der Entwicklung befindet, ist das für den 19. September angekündigte Prügelspiel Marvel vs. Capcom - Infinite (Preview), das wir für unseren Vorschaubericht vor wenigen Wochen für euch auf PS4 anspielen konnten. Ansonsten befinden sich lediglich Neuauflagen oder auch remasterte Versionen gleich mehrerer Spiele im Paket wie die Disney Afternoon Collection in Entwicklung.