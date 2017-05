Wonder Boy - The Dragon's Trap ab 8. Juni auch für PC

PC Switch XOne PS4

Wie Publisher DotEmu heute bestätigte, wird die PC-Version von Wonder Boy - The Dragon's Trap (im Arcade-Check) ab dem 8. Juni zu haben sein – sowohl bei Steam als auch bei GOG.com. Beim Spiel handelt es sich um ein Remake des 1989 für Segas Master System veröffentlichten Klassikers Wonder Boy 3, in dem ihr per Knopfdruck zwischen alter und neuer Version umschaltet.

Wonder Boy - The Dragon's Trap war bereits am 18. April für PS4, Xbox One und Nintendo Switch erschienen und war auch Thema in Ausgabe 94 des Spieleveteranen-Podcasts.