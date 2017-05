Valve heuert Entwickler von Kerbal Space Program an

PC XOne PS4 Linux MacOS

Valve hat offenbar einen Teil des Teams vom Entwicklerstudio Squad (Kerbal Space Program) angeheuert. Dies hat kürzlich der Architekt und Environmental-Designer Roger Lundeen, der zwischen 2010 und 2013 für Valve tätig war, während eines Podcasts von PCGamesN verraten. Laut Lundeen soll die Einstellung bereits vor fünf oder sechs Monaten passiert sein.

PCGamesN hat daraufhin Valve direkt kontaktiert und eine offizielle Bestätigung vom Sprecher des Unternehmens erhalten. „Ja, sie haben sich uns vor einer Weile angeschlossen und wir werden bald mehr zu ihrer Tätigkeit bei uns erzählen“, so die Antwort. Bisher ist bekannt, dass Valve aktuell an drei VR-Spielen arbeitet. Man kann also gespannt sein, ob der Neuzugang von Squad an einem dieser Projekte mitwirkt, oder etwas komplett eigenes macht. Ein neues Portal wäre sicher nicht verkehrt. Vielleicht werden wir im Zuge der E3 mehr darüber erfahren.