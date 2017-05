Humble Mobile Bundle „Epic Platformers“ gestartet

Humble bietet aktuell das Bundle „Epic Platformers “ an, bei dem ihr unter anderem Spiele, wie Limbo (Testnote: 8.5), Never Alone, oder Brothers - A Tale of Two Sons abgreifen könnt. Ihr zahlt wie immer was ihr wollt und könnt die Summe zwischen den Entwicklern, Humble Tip und zwei Wohltätigkeitsorganisationen eurer Wahl aufteilen. Hier das Bundle im Überblick:

Ab einem US-Dollar (0,89 Euro):

Devious Dungeon (Android: 2.3+)

(Android: 2.3+) Devious Dungeon 2 (Android: 2.3+)

(Android: 2.3+) Eggggg - The Platform Puker (Android: 2.3+)

(Android: 2.3+) Zehn Prozent Rabatt auf Humble-Monthly-Abo

Ab einem Durchschnittsbetrag von 4,82 US-Dollar (4,29 Euro):

Gunbrick (Android: 2.2+)

(Android: 2.2+) Retsnom (Android: 2.3+)

(Android: 2.3+) Run Gun Jump Gun (Android: 4.1+)

(Android: 4.1+) Weitere Titel sollen in rund einer Woche folgen...

Ab einem Betrag von mehr als 5,00 US-Dollar (4,45 Euro):