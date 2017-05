Red Dead Redemption 2 erst 2018, erste offizielle Screenshots

XOne PS4

Da war wohl manch ein Händler ein wenig zu vorschnell, als er mit dem 26. September einen finalen Release-Termin für Rockstar Games' Open-World-Western-Shooter Red Dead Redemption 2 in Aussicht stellte. Denn wie der US-Publisher nun in seinem hauseigenen Blog bekannt gab, wird der Actiontitel erst im Frühjahr 2018 für PlayStation 4 und Xbox One in den Handel kommen – eine Umsetzung für PC ist weiterhin nicht offiziell bestätigt. Als Grund führt der zu Take2 Interactive gehörige Publisher an, dass man die zusätzliche Zeit benötige, um die Spielerfahrung liefern zu können, die man erreichen wolle.

Abseits dessen verspricht Rockstar Games jedoch, dass sie noch in "diesem Sommer" mehr Details zum Spiel verraten möchten. Als kleines Trostpflaster haben die Macher von Red Dead Redemption 2, an dem nach bisherigem Kenntnisstand sind sowohl Rockstar San Diego, Entwickler des Vorgängers Red Dead Remption (im Test: Note 9.0) als auch Rockstar North (Entwickler der Grand Theft Auto-Reihe) an der Umsetzung von Solo- und Mehrspieler-Modus beteiligt sind, ein paar erste offizielle Screenshots veröffentlicht, die ihr euch in unserer Galerie anschauen könnt.

Rockstar Games hatte Red Dead Redemption 2 im Oktober 2016 offiziell für PS4 und Xbox One angekündigt und kurze Zeit später den ersten Trailer zum Spiel bereitgestellt. Der direkte Vorgänger, der im Mai 2010 für PlayStation 3 und Xbox 360 an den Start ging, ist jedoch nicht der erste Teil der "Red Dead"-Reihe. Bereits im Jahr 2004 stellte Rockstar San Diego mit dem Western-Shooter Red Dead Revolver (seinerzeit erstveröffenlicht für PlayStation 2 sowie die erste Xbox) den ersten Serienteil fertig. Dabei handelte es sich allerdings noch um keinen Open-World-Titel.

Was die weiteren Details "im Sommer" anbetrifft, bleibt unklar, wann Rockstar Games weitere Details bekannt geben möchte. Möglich wäre, dass es bereits im Zuge der E3 in Los Angeles Neuigkeiten geben wird. Allerdings ist Rockstar Games bislang, und auch dieses Jahr nicht, direkt auf der Spielemesse in der "Stadt der Engel" mit einem eigenen Stand vertreten. Sollte es neue Informationen zu Red Dead Redemption 2 geben, erfahrt ihr sie wie immer bei uns.