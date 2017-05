Far Cry 5: Seht hier um 18:00 Uhr das offizielle Ankündigungsvideo

PC XOne PS4

Heute Abend um 18:00 Uhr deutscher Zeit wird Ubisoft das offizielle Ankündigung von Far Cry 5 zeigen – ihr könnt sie euch über das unten eingebettete Video ab der genannten Zeit anschauen. Da der französische Publisher bei ähnlichen Ankündigungstrailern zuletzt auch immer echte Ingame-Szenen zeigte, dürfte das auch bei Far Cry 5 der Fall sein. Abseits des Schauplatzes im US-Bundesstaat Montana gibt es aktuell nur sehr wenige Informationen zum Spiel – bislang ist fast noch alles im Bereich der Mutmaßmungen, etwa dass es sich um ein Polizeiszenario handeln könnte.Sobald weitere Details zu Far Cry 5 vorliegen, mit dessen Release wir noch in diesem Jahr rechnen, erfahrt ihr sie bei uns.