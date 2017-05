Far Cry 5: Ankündigungstrailer, Termin und viele weitere Infos [Upd]

PC XOne PS4

News-Update:Ubisoft hat heute den offiziellen Ankündigungstrailer zu Far Cry 5 veröffentlicht (das Video findet ihr direkt unter dieser News). Ingame-Material zeigt das Video allerdings nicht – oder bestenfalls in Ansätzen. Fest steht nun in jedem Fall das Release-Datum, das nach aktueller Planung auf dem 27. Februar 2018. Darüber hinaus hat Ubisoft, die indes angeben, dass Ubisoft Montreal die Entwicklung hautptverantwortlich betreut, drei weitere Videos zu den Charakteren veröffentlicht. Anschauen könnt ihr euch die Videos zu Mary May Nick Rye und Pastor Jerome Bestätigt hat sich mit der Ankündigung, dass es sich um ein Polizei-Szenario handelt. Konkret werdet ihr als neuer Junior-Sheriff im fiktiven Verwaltungsbezirk Hope County in Montana aktiv werden. Euren Kampf werdet ihr vor allem gegen eine fanatische Sekte namens "The Project Eden's Gate" ausfechten.Im Spiel werdet ihr wohl auch einmal mehr Tiere jagen und andere Ressourcen sammeln, um euch für den Kampf zu wappnen. Ihr werdet sogar Tiere zähmen können wie in Far Cry Primal, um sie für eure Zwecke einzusetzen. Das Setting soll eine große landschaftliche Vielfalt abbilden und neben Fluss- und Berg- auch Landwaldlandschaften umfassen. Zudem versprochen ist, dass ihr neben Bodenfahrzeugen auch Flugzeuge besteigen können werdet – sowohl, um die Spielwelt zu erkunden, als auch, um sie im Kampf einzusetzen.Urspüngliche News:Heute Abend um 18:00 Uhr deutscher Zeit wird Ubisoft das offizielle Ankündigung von Far Cry 5 zeigen – ihr könnt sie euch über das unten eingebettete Video ab der genannten Zeit anschauen. Da der französische Publisher bei ähnlichen Ankündigungstrailern zuletzt auch immer echte Ingame-Szenen zeigte, dürfte das auch bei Far Cry 5 der Fall sein. Abseits des Schauplatzes im US-Bundesstaat Montana gibt es aktuell nur sehr wenige Informationen zum Spiel – bislang ist fast noch alles im Bereich der Mutmaßmungen, etwa dass es sich um ein Polizeiszenario handeln könnte.Sobald weitere Details zu Far Cry 5 vorliegen, mit dessen Release wir noch in diesem Jahr rechnen, erfahrt ihr sie bei uns.