PS3 PS4

Interessiert mich kein Stück. 41% Weiß ich noch nicht, aber ich will es definitiv noch spielen. 23% Einfach nur fantastisch! 20% Ein sehr gutes Spiel. 10% Gut, hatte mir aber mehr erhofft. 2% Geht so. 1% Grottenschlechtes Spiel. 1% Ich fand's schwach. 1%

News-Update (Ergebnis):Der größte Teil der Umfrageteilnehmer (41 Prozent) hat generell keinen Bezug zu der Art von Spielen wie Persona 5. Während 23 Prozent noch ernsthaft darüber nachdenken, es sich irgendwann noch anzuschauen, ist die Meinung derer, die es gespielt haben, recht eindeutig. So stufen es die meisten davon als "fantastisch" ein, noch einmal die Hälfte davon findet es sehr gut. Die Anzahl der tendenziell enttäuschten Spieler ist verschwindend gering.Ursprüngliche News:Seit Anfang April ist Atlus' Rollenspiel Persona 5 (im Test: 9.0 ) auch in Europa verfügbar. Fans der Reihe (und manch eine Serien-Einsteiger) würde das wohl mit einem "Endlich!" quttieren. Aber eben vielleicht, wie bei jedem anderen Spiel auch, nicht jeder. Dass der Titel das, was er sein will, sehr gut umsetzt, darüber besteht wohl kein allzu großer Zweifel, ob einem das persönlich gefällt oder man sich davon angesprochen fühlt, ist allerdings etwas anderes.In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir deshalb von euch wissen, was ihr von Persona 5 haltet. Hat der Titel all eure Erwartungen erfüllt oder gar übertroffen? Oder macht euch der Titel, egal ob selbst gespielt oder (noch) nicht, so gar nicht an? Lasst uns eure Meinung zu Persona 5 in der direkt unter dieser News eingebetteten Umfrage wissen. Wie immer seid ihr natürlich auch herzlich dazu willkommen, uns in den Kommentaren ausführlich eure Meinung zum aktuellen Umfragethema zu nennen. Weshalb ist Persona 5 für euch eine Offenbarung oder weshalb reizt euch der PlayStation-exklusive Titel so gar nicht?Fühlt euch ferner frei, eure Meinung mit anderen Usern und den Redaktionsmitgliedern von GamersGlobal zu diskutieren. Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie jedes Mal bis zum kommenden Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach nehmen wir die Auswertung vor, präsentieren das Umfrageergebnis und geben euch einen Überblick über das Meinungsbild.Ihr habt eine Idee für eine unserer kommenden Sonntagsfragen? Dann besucht einfach diesen Foren-Thread , in dem ihr uns Vorschläge für eine der kommenden Umfragen hinterlassen könnt – gerne auch mit möglichen Antwortmöglichkeiten. Ob zeitlose Themen oder brandaktuell spielt dabei keinerlei Rolle. Sofern wir eure Frage für interessant genug halten, könnte sie schon bald an dieser Stelle gestellt werden.