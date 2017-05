Bioware bestätigt Arbeiten an neuem Dragon Age

PC 360 XOne PS3 PS4

Das Bild stammt aus Dragon Age - Inquisition

Dass Bioware auch über eigentliche Trilogie hinaus noch an der Dragon Age-Serie arbeitet, dürfte wohl die wenigsten von euch überraschen. Öffentlich vorgestellt wurde der nächste Titel der Reihe noch nicht. Alexis Kennedy, der Macher von Sunless Sea und seit September als Autor bei dem kanadischen Studio angestellt, bestätigte nun aber im Gespräch mit Eurogamer.net, dass sich ein neues Dragon Age in Arbeit befindet:

Es gibt große Unterschiede zwischen [meinen alten Projekten] und dem, woran ich bei BioWare arbeite, nämlich der Dragon-Age-Serie, wie ich jetzt offiziell verraten kann. Formell war das bisher noch ein Geheimnis, aber wegen der Leute, mit denen ich arbeite, wusste jeder, den es interessiert, Bescheid.

Laut dem Artikel sei die Entwicklung noch nicht sehr weit fortgeschritten. Der Titel soll auf jeden Fall nach dem ersten Spiel der neuen Marke des Studios veröffentlicht werden (Bioware: Neues Spiel soll spätestens im März 2018 erscheinen). Über die eigentliche Story macht Kennedy nur vage Andeutungen:

Was ich sagen kann, ist, dass ich sehr eigenständig an einer Storyline arbeiten darf, die sehr wohl von anderen Teilen des Spiels getrennt ist, was auch sinnvoll ist, da ich von zu Hause aus arbeite. Und ja, wer viel von meinem bisherigen Schaffen gesehen hat, wird von der Wahl der Thematik wahrscheinlich nicht überrascht sein.

Anfang April hatte eine Synchronsprecherin angedeutet, an einem neuen Dragon Age zu arbeiten, dies aber schleunigst wieder dementiert (Dragon Age 4 angeblich bereits in Arbeit - Synchronsprecherin dementiert). Zumindest ist jetzt sicher, dass sich das RPG in Entwicklung befindet.