Far Cry 5: Neuer Teil spielt in Amerika, viele Trailer und erste Infos

PC XOne PS4

Schon vor einigen Tagen wurde offiziell bekannt, dass Ubisoft mit Far Cry 5 an einem Nachfolger der Open-World-Shooter-Reihe arbeitet (wir berichteten). Nun hat der französische Publisher gleich mehrere Trailer sowie erste Informationen veröffentlicht. Die einzige handfeste Info bleibt vorerst jedoch, dass als Schauplatz der US-Bundesstaat Montana dienen wird. Die "Church", "River", "Field" und "Forest" genannten Videos könnt ihr euch über die jeweils verlinkte YouTube-Seite anschauen.

Darüber hinaus gab Ubisoft bekannt, dass die offizielle Ankündigung von Far Cry 5 am 26. Mai erfolgen wird. Was genau an diesem Tag gezeigt werden soll, verriet Ubisoft noch nicht. Da die vier genannten Videos allesamt im PlayStation Blog veröffentlicht wurden und entsprechend nur einen Hinweis auf die PS4-Umsetzung umfassen, könnte man jedoch darauf spekulieren, das die womöglich geplanten DLC-Inhalte zeitlich vorab auf der aktuellen Sony-Konsole erscheinen werden.

Wenngleich noch keine genauen Infos zu den Plattformen veröffentlicht wurden, dürften wie schon beim Vorgänger Far Cry - Primal (im Test: Note 8.0) neben PS4 auch PC und Xbox One bedient werden. Eine Umsetzung für Nintendo Switch scheint hingegen äußerst unwahrscheinlich.